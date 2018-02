Identificados pela Secretaria Estadual de Saúde apenas como Bruno, Luiz e Clayton, eles tiveram queimaduras no rosto, nos braços e nas mãos e respiram com ajuda de aparelhos. Outro ferido, identificado como Cristiano, teve queimaduras leves e está em observação. A secretaria não soube informar se as vítimas são funcionárias da empresa. O quinto ferido foi levado para o pronto-socorro municipal de Taboão da Serra.