Incêndio em churrascaria deixa um ferido na região da República, em SP

SÃO PAULO - Uma pessoa ficou ferida após incêndio em uma churrascaria na região da República, no centro da capital, na manhã desta quarta-feira, 8. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, que teve queimaduras de 2º grau, foi encaminhada para a Santa Casa.

O fogo começou por volta das 8h10 no estabelecimento, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Mais cedo, outro incêndio atingiu uma loja de computadores na região da Mooca, na zona leste. Cinco carros dos bombeiros foram encaminhados para o local e controlaram o fogo às 7h50. Ninguém ficou ferido.