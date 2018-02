Incêndio em casa mata uma mulher na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - A vela acesa pode ter sido a causa do incêndio que matou uma mulher, de 36 anos, na madrugada desta terça-feira, 20, em uma casa no número 380 da Rua Hermeto Lima, na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. O marido da vítima teve queimaduras de segundo grau no braço e foi socorrido ao Hospital Vila Alpina. Outras cinco pessoas, três delas crianças, conseguiram escapar ilesas do fogo.

O capitão Luciano Almeida, do Corpo de Bombeiros, contou que as chamas foram tão intensas que o telhado da casa desabou. "Moradores contaram que não havia energia elétrica na residência, e uma vela usada para iluminar o ambiente pode ter dado início ao incêndio. A perícia irá confirmar se foi o que de fato ocorreu", relatou o capitão. O fogo, que teve início por volta da meia-noite, foi extinto em cerca de 10 minutos pelos bombeiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Moradora de uma casa nos fundos da atingida, Simone Duarte Heleno, de 31 anos, contou que um quarto de sua moradia também foi incendiado. "Vizinhos nos ajudaram a tirar botijões e outros objetos do local. Graças a deus ninguém da minha família se feriu", contou Simone. Ela disse que a mulher morta desmaiou com a fumaça e não conseguiu sair. O caso será registrado no 56º Distrito Policial (DP).