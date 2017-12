Incêndio em casa de repouso mata idosa e fere 26 pessoas em Jaú

SOROCABA - Um incêndio atingiu uma casa de repouso para idosos, causou a morte de uma pessoa e deixou outras 26 feridas, na madrugada desta sexta-feira, 29, em Jaú, na região central do Estado de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maioria das vítimas sofreu queimaduras ou passou mal depois de inalar fumaça. Uma idosa ainda não identificada foi socorrida, mas não resistiu.

O fogo começou no quarto onde estava a idosa e se espalhou por outros dormitórios. O asilo fica na Vila Assis, na periferia da cidade. As vítimas foram retiradas do prédio pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda de enfermeiras.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) levaram os feridos - idosos e funcionários do asilo - para unidades de pronto-atendimento e para a Santa Casa de Jaú. Um idoso com queimaduras de segundo grau foi transferido para Bauru.

A Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar as causas do incêndio. O prédio passará por avaliação da Defesa Civil.