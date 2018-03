Incêndio em carro alegórico deixa 2 feridos Duas pessoas ficaram feridas na madrugada de ontem no incêndio de um carro alegórico em forma de dragão de sete cabeças da Escola de Samba Aparecida, no desfile no sambódromo de Manaus. Os bombeiros apagaram o fogo ainda na passarela do samba. A alegoria tinha 25 componentes, alguns posicionados a cinco metros de altura.