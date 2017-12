Colisão entre duas carretas interdita rodovia dos Imigrantes

SÃO PAULO - Duas carretas pegaram fogo após colidirem no acesso esquerdo da rodovia dos Imigrantes, em São Paulo na manhã deste sábado, 11. O caso foi por volta das 10h. Às 11h, o tráfego segue bloqueado no sentido São Paulo, no km 48.

Há três vítimas com ferimentos leves e havia pouco fogo por volta das 11h, de acordo o Corpo de Bombeiros, que encaminhou cinco viaturas ao local. Ainda segundo a corporação, um dos veículos transportava polietileno e o outro estava sem carga.

Caminhões com destino a São Paulo devem, obrigatoriamente, utilizar o trecho de Serra da via Anchieta, segundo a Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes.

Usuários relatam nas redes sociais que já estão parados há mais de uma hora na rodovia

