Incêndio em caminhão interdita pista Marginal Pinheiros

Um caminhão que transportava tintas e solventes pegou fogo às 20h48 desta quarta-feira, 21 e interditou a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, nos 600 metros que antecedem a Ponte Estaiada. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi apagado, mas cinco viaturas trabalham na operação de resfriamento da carga, para depois fazer a remoção do veículo. A Companhia de Engenharia de Tráfego não tem previsão de desinterdição da via. O tráfego foi desviado para a pista local. A via contabiliza 4,8 km de lentidão no local.