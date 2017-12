Incêndio em caminhão bloqueia pista e causa lentidão no Rodoanel

SÃO PAULO - Um incêndio em uma carreta que carregava 30 mil litros de hipoclorito de sódio, carga corrosiva, interditou o Rodoanel no sentido São Bernardo-Mauá, na altura do quilômetro 77, na manhã desta quarta-feira, 29. O motorista não se feriu.

O tráfego foi totalmente bloqueado pouco antes das 6h e liberado parcialmente às 6h45. Caminhões que tinham cargas perigosas foram impedidos de passar. No início da manhã, a fila de carros chegou a somar sete quilômetros. Por volta das 9h, motoristas ainda trafegavam com lentidão no local.

O Corpo de Bombeiros informou que enviou oito viaturas para combater as chamas. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada. A carga foi transferida do caminhão para outra carreta.

Outro incêndio. Na madrugada de quarta, um incêndio de grandes proporções tomou conta de um galpão no bairro do Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou 14 viaturas para combater o fogo, que se intensificou devido à grande quantidade de papelão no local.

Segundo a Polícia Militar, o espaço era um depósito de duas empresas de iluminação. Na manhã de quarta, eles ainda trabalhavam no rescaldo.

