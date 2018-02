Incêndio em barracão mata mulher e 3 filhos Uma mulher e três crianças morreram em um incêndio ocorrido no barracão em que dormiam, em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. O incêndio ocorreu por volta de 1h de ontem. Quando os bombeiros chegaram, o barraco já havia sido destruído pelas chamas e as vítimas estavam mortas. Os corpos foram carbonizados e a confirmação das identidades terá de ser feita por meio de exame de DNA. A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio.