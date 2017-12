Incêndio em apartamento fere duas idosas no ABC paulista

SÃO PAULO - Duas irmãs idosas que dividem um apartamento em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, se feriram em um incêndio na noite de quinta-feira, 9, por volta das 23 horas.

Elas estavam esquentando comida no forno elétrico quando o aparelho pegou fogo, segundo a polícia. Uma das irmãs, que são gêmeas e orientais, tentou apagar as chamas com um pano de prato e o fogo se propagou.

A outra idosa, cega, não conseguiu fugir da cozinha e sofreu queimaduras graves. Ela foi socorrida ao Hospital São Mateus, na zona leste de São Paulo, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Sua irmã sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Municipal de São Bernardo, segundo os bombeiros. As duas moram no Condomínio Milton Tavares Paes, na Rua Aura, nº 47, no bairro de Rudge Ramos. O incidente foi registrado no 2º DP da cidade.