Incêndio destrói veículos em pátio na zona leste de SP

Um incêndio destruia vários veículos em um pátio na Avenida Assis Ribeiro, altura do número 5.974, no bairro Cangaíba, zona leste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 23. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou sete equipes ao local, o fogo começou por volta das 12 horas e as chamas já destruíram vários automóveis que foram apreendidos por alguma irregularidade. Até as 13 horas, não havia informações sobre vítimas.