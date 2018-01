Incêndio destrói supermercado em São José dos Campos

Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo, na noite de sexta-feira, 8, o Supermercado Máximo, localizado na Avenida Andrômeda, no bairro Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos, interior de São Paulo.

No momento em que o fogo teve início, por volta das 17 horas, havia muitos clientes no estabelecimento, mas todos conseguiram deixar o local ilesos. O incêndio tomou conta do supermercado rapidamente e teria começado no teto. Oito equipes dos bombeiros trabalharam no combate às chamas.

Depois de três horas, as chamas já haviam sido contidas, mas às 22 horas ainda havia uma viatura dos bombeiros realizando operação rescaldo, na qual o material queimado é resfriado para se evitar o surgimento de novos pontos de ignição.

O caso foi registrado no 03º Distrito Policial da cidade. A perícia só será concluída nesta manhã de sábado, 9, mas, pelo que a polícia apurou com testemunhas, há suspeita de que o fogo tenha sido causado por um curto-circuito.