Incêndio destrói supermercado em Jacareí, no interior de SP

Atualizado às 13h15

Um incêndio atingiu o supermercado Shibata, no Jardim Primavera, em Jacareí, no interior de São Paulo por volta das 7h30 desta segunda-feira, 23. O Corpo de Bombeiros está no local desde as 8h para conter as chamas. Ao menos cinco viaturas foram enviadas ao local.

Não há informação de vítimas, e os bombeiros ainda não sabem a causa do incêndio, que se iniciou na lanchonete do estabelecimento e, em poucos minutos, alastrou-se pelo prédio todo através da fiação interna. O supermercado foi rapidamente esvaziado, pois no momento estava fechado - havia apenas funcionários. Até as 13h, o fogo ainda não havia sido controlado. Todas as mercadorias foram perdidas.

O supermercado se localiza no cruzamento da Avenida Getúlio Dorneles Vargas com a Rua Colusa. As duas vias estão interditadas por medida de segurança e para facilitar o trabalho dos bombeiros.