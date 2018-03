Incêndio destrói parte de galpão no ABC Um incêndio destruiu parte de um galpão da prefeitura de São Caetano do Sul, no ABC paulista, na tarde de ontem. Na hora, 90 funcionários estavam no local, mas ninguém se feriu gravemente. Apenas um agente da Defesa Civil e um bombeiro tiveram intoxicação pela fumaça e foram socorridos no local e encaminhados para hospitais da região. Com 4,8 mil metros quadrados, o galpão abriga o almoxarifado geral, da Saúde e o refeitório dos funcionários. Cerca de 500 metros quadrados foram atingidos pelo fogo.