Incêndio destrói lojas das ruas do Saara Três lojas ficaram destruídas pelo fogo na Saara, tradicional mercado popular que reúne 11 ruas no Centro do Rio. A 10 dias do Natal, a região estava lotada e houve pânico e correria, mas ninguém ficou ferido. Quarenta estabelecimentos de um quarteirão foram fechados pelo Corpo de Bombeiros. O incêndio demorou três horas para ser controlado.