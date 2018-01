Rita Cirne, do estadão.com.br

Um incêndio destrói uma indústria gráfica, desde às 16 horas desta terça-feira, 20, na Rua Dom Antônio de Alvarenga, região do Cursino, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 9 viaturas foram enviadas ao local para conter o fogo. Até as 17h50 não havia registro de vítimas.