Um incêndio atinge na tarde desta sexta-feira, 5, uma indústria de materiais recicláveis no Parque Montreal, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h15. Cerca de 10 equipes, incluindo as da capital e de Guarulhos, trabalham no combate às chamas. A princípio, ninguém se feriu. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio.