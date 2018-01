Incêndio destrói galpões de reciclagem em Taboão da Serra

Ricardo Valota, do estadao.com.br,

O Corpo de Bombeiros controlou, na madrugada desta sexta-feira, 18, um incêndio que atingiu dois galpões, cada um de 500 m², e parte de um terceiro, todas de empresas de reciclagem, na Avenida Marechal Castello Branco, no Parque Laguna, em Taboão da Serra, região sudoeste da Grande São Paulo.

Dezessete viaturas dos bombeiros - de Cotia, Barueri, Itapecerica da Serra e São Paulo - foram enviadas para o local. As primeiras sete foram acionadas às 20h20, mas, como o fogo se espalhou rapidamente em razão do material plástico, houve necessidade de reforço. Não houve feridos nem se sabe ainda a causa do incêndio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 4h45, permaneciam no local apenas quatro equipes, que realizam trabalho de rescaldo, no qual o material queimado é resfriado para que não surjam novos pontos de incêndio.