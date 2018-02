Incêndio destrói galpão e deixa homem gravemente ferido em Campinas

SÃO PAULO - Um incêndio em um galpão, na altura do nº 803 da Rua Pacaembu, no Jardim Itatinga, em Campinas, interior paulista, deixou, nesta madrugada de quinta-feira, 22, uma pessoa com pelo menos 70% do corpo queimados.

A vítima, identificada como Pablo Rodrigo Escudeto, de 31 anos, foi internada em estado grave no hospital da Pontifícia Universidade Católica (PUC). Oito equipes dos bombeiros foram acionadas no início da madrugada e extinguiram as chamas por completo às 2h30.

No galpão, de 700 m², segundo os bombeiros, eram armazenados galões de tintas e produtos derivados. Não foi informado ainda o que o rapaz fazia no local.