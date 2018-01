Incêndio destrói galpão de cosméticos

SÃO PAULO - Um incêndio destruiu parte de um depósito de cosméticos no início da noite desta terça-feira, 24, no número 45 da Rua Paulo Emílio Salles Gomes, no Bairro do Limão, na zona norte da capital. Segundo testemunhas, o fogo começou por volta das 18h30.

De acordo com o major Átila Gregório Ribeiro Pereira - capitão do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros -, 70 homens e 20 viaturas foram enviadas ao local e apenas dois bombeiros sofreram queimaduras leves nas mãos e na cabeça com as pequenas explosões. "Como não havia nenhum funcionário no local, tivemos de arrombá-lo. Fizemos quatro linhas de frente e conseguimos controlar o fogo. Agora vamos investigar se a empresa poderia estar em funcionamento."

Entre os produtos armazenados no local, havia cera de depilação. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para controlar as chamas porque, além da fumaça, a cera derretida colava em seus uniformes e capacetes. "Ficamos cerca de 1h20 tentando controlar as labaredas. Apenas as áreas de manipulação e estoque da cera foram danificadas. O escritório continuou intacto", afirmou o major.

Evitando dar declarações até à polícia, funcionários disseram que o nome da empresa é Bioclin. No momento do incêndio, a empresa já havia encerrado o expediente. A PM diz que a fábrica armazenava também gás.