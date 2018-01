Incêndio destrói gabinete de prefeita no interior de SP

SOROCABA - Um incêndio atingiu o prédio da prefeitura e destruiu o gabinete da prefeita Almira Garms (PSDB), nesta sexta-feira, 17, em Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. As chamas tiveram início no segundo pavimento do prédio, na região central da cidade, e se espalharam rapidamente. Além do gabinete da prefeita, toda as instalações do segundo andar ficaram destruídas, mas o Corpo de Bombeiros evitou que as chamas atingissem o piso inferior, onde se concentra o atendimento à população.

Arquivos com fichas e documentos do município foram consumidos pelo fogo. De acordo com os bombeiros, as chamas podem ter se iniciado em uma sala de manutenção elétrica e não há suspeita de crime. Os funcionários deixaram rapidamente o prédio e ninguém se feriu. A prefeita não estava em seu gabinete quando as chamas se alastraram. As causas do incêndio serão investigadas.

Em nota, a prefeitura informou que o incêndio, de grandes proporções, causou "incontáveis danos", mas não deixou vítimas. "Como medida emergencial, foi estabelecido um novo local de trabalho e de atendimento ao público, que será realizado na Escola Vail Justiniano Toledo. A prefeitura comunica ainda que, embora tenha havido perdas materiais, todas as vidas foram preservadas."