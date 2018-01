Incêndio destrói favela na zona oeste de São Paulo

Um incêndio de grande proporções atingia uma favela na altura do número 1.350 da Avenida Engenheiro Billings, perto do Conjunto Habitacional Cingapura, no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 17.

Bombeiros trabalham no ombate ao fogo na favela da zona oeste. Foto: Nilton Fukuda/AE

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, que enviou 12 equipes ao local, o fogo começou por volta das 14h30 e até as 15h10 não havia informações sobre vítimas. Por conta do incêndio, a Companhia de Engenharia de Tráfego interditou a pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, antes da Ponte do Jaguaré. O trânsito está sendo desviado para via expressa.