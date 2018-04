Incêndio destrói favela na Baixada Santista

SANTOS - Um incêndio de grandes proporções atinge a favela Vila Telma, em Santos, no litoral paulista. Há 16 anos 414 famílias moram em palafitas de madeira construídas sobre o dique da Vila Gilda. O fogo começou às 17h24 e não há registro de vítimas graves.

De acordo com a Prefeitura de Santos, 15 pessoas foram atendidas no pronto-socorro em estado de choque. Equipes do Corpo de Bombeiros de Santos, São Vicente e de brigadas de empresas como Sabesp, Codesp e Petrobras trabalham para controlar o fogo que atinge toda a favela e pode chegar até a favela do Mangue Seco, vizinha ao local.

Ainda não é possível contabilizar o número de barracos atingidos pelo fogo e o que teria motivado o início do incêndio.