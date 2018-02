Incêndio destrói fábrica de componentes aeronáuticos em Guaratinguetá

SÃO PAULO - Um incêndio destruiu parte de uma fábrica que produz componentes aeronáuticos, na manhã desta terça-feira, 5, no bairro Vila Bela, em Guaratinguetá, na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Quando o incêndio começou, havia cerca de 20 funcionários no local. Eles deixaram o prédio rapidamente e ninguém se feriu.

As chamas tiveram início por volta das 6h45 e foram controladas às 10h. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de São José dos Campos, Cruzeiro, Pindamonhangaba e de Guaratinguetá trabalharam no combate ao fogo. A causa do incêndio será investigada.