Incêndio destrói fábrica de amendoim em Borborema

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de amendoim em Borborema, no interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada às 20h30 desta segunda-feira, 13, porém, na manhã desta terça-feira, 14, os bombeiros ainda trabalhavam no rescaldo. Segundo a corporação, o amendoim libera um óleo que em contato com o fogo dificulta o trabalho.

... um efetivo de 24 homens em combate ao fogo. Área atingida aprox. de 2 a 3 mil metros quadrados, com cerca de 200 mil sacas de amendoim * — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 14 de março de 2017

A fábrica NP Zanchetta fica localizada na Rua Gasparina Rosa da Silva, no Jardim Ouro Verde. A área atingida é de aproximadamente 3 mil metros quadrados, com cerca de 200 mil sacas de amendoim.

O Corpo de Bombeiros informa que dez viaturas foram enviadas ao local. Ainda não há informações de vítimas, e as causas do acidente serão apuradas.