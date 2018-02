Incêndio destrói depósito de lubrificante Um grande incêndio destruiu ontem um depósito de óleo lubrificante na Avenida Brasil, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Ninguém ficou ferido e os bombeiros não sabiam o que teria provocado o fogo. Soldados de sete quartéis demoraram cerca de quatro horas para controlar o incêndio, que começou às 7h20. O trabalho foi mais lento por causa do cuidado em impedir que o óleo atingisse redes pluviais. Um representante do Instituto Estadual do Ambiente esteve no local para ver se houve vazamento de óleo.