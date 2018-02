Incêndio destrói depósito de loja na zona leste de São Paulo

Atualizado às 15h15.

SÃO PAULO - Um incêndio atingiu na manhã desta quarta-feira, 31, um depósito da loja Armarinhos Fernando na zona leste de São Paulo. O fogo no galpão que fica na Avenida Paes de Barros teve início por volta das 10 horas. Um bombeiro fraturou o punho direito e foi levado ao Hospital Militar, na zona norte. Não houve vítimas entre civis. Segundo o coordenador da Defesa Civil de São Paulo, Jair Paca de Lima, o galpão está condenado. "O prédio apresenta rachaduras e o telhado ruiu completamente", disse.

Prédios vizinhos, inclusive uma escola e uma empresa de cosméticos com materiais inflamáveis, foram interditados e esvaziados. Segundo o chefe de gabinete da Subprefeitura da Mooca, Aguinaldo Firmino Júnior, a documentação do galpão está em dia.

Até as 15 horas, as chamas não tinham sido totalmente controladas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, estão no local 20 viaturas e 78 homens. Em janeiro deste ano, um galpão na Rua Taquari, na zona leste, também da Armarinhos Fernando, foi atingindo por um incêndio e continua interditado.

Em nota, a Armarinhos Fernando disse que "tem, em todos os seus prédios, sejam lojas ou depósitos, brigadas de incêndio e que todas as instalações estão de acordo com as normas vigentes para prevenir e controlar incêndios".