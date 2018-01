Incêndio destrói cerca de 20 barracos em favela na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Um incêndio que atingiu na noite desta terça-feira, 31, a comunidade Ponta da Praia, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, já foi controlado, segundo o Corpo de Bombeiros. Segundo a Defesa Civil, cerca de 20 barracos foram destruídos pelas chamas.

As chamas foram extintas às 20h, mas os bombeiros ainda vasculham o local apagando brasas e pequenos focos de fogo. Ainda de acordo com os bombeiros, um homem ficou ferido na cabeça e foi levado ao Hospital universitário.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 13 viaturas - com 38 homens - foram combater o fogo na Rua Attilio Ceccarelli, no bairro Vila Dalva.

Brinquedo. Uma loja de brinquedos no Brás, na região central de São Paulo, pegou fogo no início da noite de hoje, na Rua Virgílio do Nascimento. Não há informações sobre vítimas. As causas do incêndio serão investigadas.

Atualizada às 22h39