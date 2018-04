Incêndio destrói centro de distribuição em Guarulhos

Um incêndio destruiu ontem um centro de distribuição de 31 mil m² do Ponto Frio na altura do km 210 da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, sentido capital. O fogo começou às 16 horas e a previsão dos bombeiros era de que seria controlado na madrugada de hoje. Ninguém ficou ferido. O Ponto Frio informou que os 130 funcionários foram orientados a deixar o local. A empresa ainda não havia calculado o valor do prejuízo. O local tem seguro.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Guarulhos, Paulo Victor Novaes, "houve evacuação de residências na rota da fumaça". Cerca de 160 famílias de dois condomínios tiveram de deixar suas casas até que o volume de fumaça diminuísse.

"Conseguimos isolar dois cilindros de gás e a área administrativa", disse o coronel Luiz Navarro, comandante dos bombeiros. Até a noite de ontem, os bombeiros não haviam chegado ao centro do depósito - a queda do telhado dificultou o trabalho. As causas serão investigadas.