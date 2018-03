Incêndio destrói capela em Sorocaba Um incêndio destruiu uma capela projetada e construída pelo arquiteto Ramos de Azevedo (1851-1928) no bairro Inhayba, zona rural de Sorocaba, no fim da noite de anteontem. O fogo havia se alastrado por uma plantação de eucalipto da empresa Fibria, do Grupo Votorantim, e o vento forte que atingiu a região levou as chamas até o prédio.