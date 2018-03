Incêndio destrói capela de 1850 da UFRJ A capela São Pedro de Alcântara, construída em 1850 e tombada pelo Patrimônio Histórico, foi destruída ontem por um incêndio. Ela ficava no 3.º andar do Palácio Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na Praia Vermelha, zona sul do Rio. O incêndio começou por volta das 14h30 na cúpula, que era restaurada. Ninguém ficou ferido. "É desolador, mas vamos restaurar, deixar como era", disse Aloísio Teixeira, reitor da UFRJ.