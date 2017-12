Incêndio destrói barracos na região de Cachoeirinha

SÃO PAULO – Um incêndio destruiu ao menos 20 barracos, no Jardim Antártica, na região de Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista, na noite de quinta-feira, 13.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 11 viaturas foram encaminhadas à Rua Palmas de São Moisés, na altura do número 424, às 22h45. O fogo foi controlado às 0h desta Sexta-Feira Santa, 14.

Ainda de acordo com a corporação, as causas do incêndio serão investigadas. As famílias desabrigadas devem ser cadastradas pela Defesa Civil do Município de São Paulo.

23h58...continuação, fogo extinto e agora passando para a fase de rescaldo. #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 14 de abril de 2017

