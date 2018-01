Cerca de 100 barracos foram destruídos durante um incêndio na favela Vila da Noite, no bairro Cachoeira, no Guarujá, no litoral paulista, na noite de sexta-feira, 12.

Quatro viaturas dos bombeiros foram enviadas para o local com aproximadamente 2 mil m² para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas.