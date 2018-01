Incêndio destrói apartamento na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um incêndio destruiu um apartamento em Moema, zona sul de São Paulo, neste domingo, 29.

O primeiro chamado do Corpo de Bombeiros foi por volta das 3h40 da madrugada, oito viaturas foram encaminhas para combater as chamas, na rua Marcos Lopes, próximo ao Parque do Ibirapuera.

Fogo em Apto, Rua Marcos Lopes, Moema (próx. Rua Afonso Brás). Sem info. de vítimas, 8 viaturas disponibilizadas. Aguardo+info. #196I pic.twitter.com/xOOf2RSZPY — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 29 de outubro de 2017

A Defesa Civil, Eletropaulo, Congás e Sabesp também foram acionados para o local. Não há informação sobre vítimas, segundo os bombeiros.