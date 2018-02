Incêndio destrói abrigo de crianças em Batatais (SP)

Um abrigo para crianças e adolescentes foi destruído por um incêndio em Batatais (SP) neste final de semana. Meninos e meninas assistiam a TV quando o fogo começou obrigando todos a saírem para a rua. Não houve vítimas, mas os seis quartos e os corredores ficaram queimados e o telhado desabou.

No momento, na noite de sábado, 26, havia no total 24 internos na instituição localizada no bairro Alto do Cruzeiro. Eles tiveram de ser levados por um dia para as casas dos monitores. A prefeitura pretende reformar o local ou conseguir outro imóvel.

No abrigo ficavam crianças e adolescentes assistidos por ordem da Justiça. Nesta segunda-feira, 28, todos serão transferidos para o alojamento do Batatais Futebol Clube, onde ficarão até que tenham um novo lugar.

Causa. O fogo levou duas horas para ser controlado pelos bombeiros que precisaram do apoio de viaturas de Ribeirão Preto e caminhões-pipa da prefeitura.

Um exame inicial apontou que as chamas podem ter começado através de um curto-circuito no teto. Mas a secretária de Assistência Social de Batatais, Marta Regina Guidolin, diz que somente os laudos que ainda serão expedidos irão apontar com precisão a causa.