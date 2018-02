Incêndio destrói 90% de favela na zona leste e deixa seis feridos

Atualizado à 00h10

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - Um incêndio destruiu cerca de 90% da Favela Portelinha da Penha, na Penha, zona leste de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 2. O lugar tinha cerca de 400 barracos. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas. Entre elas dois irmãos - um menino de três anos e uma menina de quatro - que estavam

em estado grave na UTI do Hospital Municipal do Tatuapé às 23h, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Eles tiveram entre 30% e 60% do corpo atingido por queimaduras de segundo e terceiro grau.