Incêndio destrói 31 ônibus em garagem em São José dos Campos

SOROCABA - Um incêndio destruiu 31 ônibus que estavam estacionados na garagem da empresa de turismo e fretamento Rápido Litoral, na madrugada desta quinta-feira, 11, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Bombeiros da cidade e de Jacareí conseguiram evitar que as chamas atingissem outros 23 veículos que estavam no local. O combate ao fogo durou cerca de duas horas.

A Polícia Civil não descarta a possibilidade de ação criminosa. Vigilantes e funcionários da empresa serão ouvidos. O fogo atingiu a estrutura dos galpões e o imóvel vai passar por uma perícia da Defesa Civil. A empresa atua no transporte de trabalhadores para indústrias da região e atende destinos turísticos do litoral norte do Estado. Ainda não há informações sobre o montante dos prejuízos.