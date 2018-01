Incêndio destrói 21 ônibus em garagem de empresa em São José dos Campos

SOROCABA - Um incêndio destruiu 21 ônibus que estavam estacionados na garagem de uma empresa de transporte de passageiros, na madrugada desta segunda-feira, 13, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O fogo começou por volta das 3 horas, e os dois funcionários - um vigilante e o encarregado da portaria - que estavam no local, no distrito Eugênio de Melo, acionaram o Corpo de Bombeiros.

Foram mobilizados dez viaturas e 30 homens para o combate às chamas, que só foram controladas quase duas horas depois.

Os funcionários conseguiram retirar 15 ônibus que também estavam na garagem e acabaram salvos do incêndio. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio e não descarta a hipótese de que tenha sido criminoso. Uma equipe do Instituto de Criminalística fazia perícia no local, na manhã desta segunda-feira

A Viação Mimo informou que também apura as causas do incêndio e que, após um levantamento da situação, vai se posicionar em nota sobre o acontecido. Segundo a empresa, não houve vítimas, apenas danos materiais, de valor ainda não estimado.