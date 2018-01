Incêndio destrói 150 barracos em Santos

Um incêndio de grandes proporções deixou 150 famílias desabrigadas após fogo se alastrar e queimar barracos em uma favela do bairro Rádio Clube, em Santos, litoral sul de São Paulo, na madrugada deste sábado, 22. O incêndio começou às 23h40 desta sexta-feira e os bombeiros conseguiram controlar as chamas por volta das 2h da manhã.

Segundo a Prefeitura de Santos, não houve vítimas, mas 13 pessoas foram atendidas por inalação de fumaça e pressão baixa. Nenhum caso era de gravidade, informou a administração municipal. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Subprefeitura, entre outros órgãos, foram mobilizados. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Nesta madrugada, uma família dormiu no abrigo municipal. As demais foram para casas de parentes. No fim da manhã deste sábado, a Prefeitura concluiu o cadastro das famílias que tiveram casas atingidas. Na segunda-feira, 24, o atendimento aos desabrigados será retomado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Rádio Clube - Rua Brigadeiro Faria Lima, s/nº.

Doações de alimentos não perecíveis, cestas básicas, leite em pó, produtos de higiene pessoal e fraldas descartáveis podem ser feitas 24 horas na sede do Fundo Social de Solidariedade de Santos, à Av. Conselheiro Nébias, 388.