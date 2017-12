Incêndio deixa crianças e adolescentes feridos na zona sul

Atualizado às 21h13

SÃO PAULO - Um incêndio por volta das 18h20 desta quinta-feira, 29, deixou três crianças e duas adolescentes feridas na zona sul da capital paulista.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi na Rua Isaías, em Cidade Ademar. De acordo com informações da PM, duas adolescentes de 17 anos, uma menina de três anos e dois meninos de oito e 5 anos tiveram ferimentos.

Até as 19h30, quando um helicóptero Águia da corporação sobrevoava o local para fazer o atendimento, o corpo de Bombeiros e Polícia Militar não tinham maiores informações sobre as causas do incêndio e o estado de saúde das vítimas.