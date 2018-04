Incêndio deixa 4 mortos em Caxias do Sul Um incêndio provocado por uma explosão, provavelmente em decorrência de um vazamento de gás, matou quatro pessoas, entre elas dois irmãos, no bairro Madureira, em Caxias do Sul (RS), na noite de anteontem. Segundo os bombeiros, por volta das 22h o fogo atingiu a parte de baixo do imóvel de dois andares onde moravam dois irmãos, de 20 e 26 anos. Um casal que visitava os irmãos também morreu. Outras quatro pessoas que estavam no segundo andar sobreviveram. A polícia investiga a causa do fogo.