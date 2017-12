Incêndio deixa 280 famílias desabrigadas Um incêndio de grandes proporções destruiu 175 barracos da Favela Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, ontem de madrugada. O fogo começou por volta das 4h e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros às 6h30. A chuva ajudou a retardar a propagação das chamas e não houve registro de feridos. Às 8h30, os bombeiros ainda faziam o trabalho de rescaldo, com 24 viaturas no local. De acordo com a Defesa Civil, 280 famílias ficaram desabrigadas e serão cadastradas pela Secretaria de Assistência Social.