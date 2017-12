Moradores queimam ônibus em protesto contra prisão na zona leste

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - Um ônibus foi incendiado na Avenida Celso Garcia, no Belenzinho, zona leste de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 17. Conforme a Polícia Militar, o motorista do veículo foi rendido por um homem armado, que ordenou que o coletivo fosse desocupado. Em seguida, ele e outras pessoas atearam fogo no ônibus da linha 278A/10 - Metrô Santana/Penha, próximo à Rua Doutor Clementino.

Policiais que chegaram ao local foram atingidos por pedras jogadas pelos manifestantes. Um adolescente foi apreendido após a confusão. A PM afirma que o protesto foi uma represália de moradores da comunidade Nelson Cruz contra a prisão de um homem pela Polícia Civil no dia anterior.

Os bombeiros controlaram o fogo, e ninguém ficou ferido. O veículo queimado bloqueou parcialmente a Avenida Celso Garcia na manhã desta terça-feira, 18. Equipes trabalharam para restabelecer a energia elétrica e a circulação dos trólebus, afetadas pelo incêndio na região. A via foi totalmente liberada no início da tarde desta terça.

Av. Celso Garcia via liberada. #ZL — CET São Paulo (@CETSP_) April 18, 2017

