Incêndio de grandes proporções mata idosa na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO – Uma idosa morreu na madrugada desta quinta-feira, 19, em um incêndio de grandes proporções no bairro Jardim Uberaba, na zona sul de São Paulo. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, seis viaturas deslocaram até o local por volta das 20h30. A idosa foi encontrada carbonizada dentro da própria residência. O nome e a idade dela não foram revelados. Um homem de 37 anos que tentou resgatar a vítima sofreu queimaduras no braço e foi encaminhado para o Pronto-Socorro do Hospital do Grajaú.

Segundo os Bombeiros, as chamas foram de grande proporção, mas não atingiram os edifícios vizinhos. A causa do incêndio ainda é desconhecida e será revelada após uma perícia no local.