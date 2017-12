Incêndio de grandes proporções atinge mata nativa no interior de São Paulo

CAMPINAS - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata nativa e de eucaliptos de reflorestamento, no início da Serra do Japi, em Jundiaí, no fim da tarde de terça-feira, 6. O fogo só foi controlado no começo da noite.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal de Jundiaí levaram mais de três horas para conter as chamas, que destruiu um a área ainda não calculada, em um local chamado Morro da Baleia. O terreno fica atrás do campus da Faculdade Anchieta. A GM acredita que o incêndio pode ter sido criminoso ou causado por frequentadores da área.