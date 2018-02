Incêndio de grandes proporções atinge imóvel em Itaquera

Atualizada às 15h33.

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu um imóvel em Itaquera, na zona leste da capital paulista, no começo da tarde desta sexta-feira, 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o prédio fica na altura do número 75 da Rua Antônio Soares Lara e nele funcionava uma indústria plástica.

Não houve vítimas. O fogo começou por volta das 12h15, segundo os bombeiros. Ao todo, 12 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas ao local para debelar as chamas.

Segundo a corporação, "o fogo estava confinado no fundo da empresa, onde a estrutura está colapsada". Em decorrência disso, a Defesa Civil terá que ser acionada para o local.