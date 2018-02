Incêndio de grandes proporções atinge galpões no Pari

Às 20 horas, o incêndio já havia se espalhado pelos galpões ao redor e alcançava a quadra inteira. Era possível ver a fumaça da Marginal do Tietê, que fica próxima ao local do incêndio. O Corpo de Bombeiros não informou o número de viaturas enviadas para combater as chamas. Até o momento, não há informações sobre a causa do fogo.

Segundo a Polícia Militar, ninguém havia se ferido até as 21h deste domingo.