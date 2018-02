Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Santos

A Prefeitura de Santos informou que o SAMU atendeu 15 pessoas no local, todos homens com superaquecimento. "Não é queimadura. Isso acontece porque as vítimas são funcionários da área industrial da Alemoa, usam roupas pesadas, sofrem alterações na pressão arterial e aumento na temperatura corporal", diz a administração santis, em nota. Ainda conforme a Prefeitura, crise nervosa e inalação de fumaça também foram registradas nos pacientes. Todos atendidos no local e liberados. No Pronto-Socorro Central de Santos, três pessoas foram atendidas com crise nervosa medicadas e liberadas.

Aproximadamente 80 homens dos bombeiros e 35 viaturas, sendo oito da capital paulista e do ABC, estão no local - na Rua Engenheiro Augusto Barata, s/n -, além de viaturas do SAMU, Defesa Civil, Sabesp, Polícia Militar e da Brigada de Incêndio da Guarda Portuária. A embarcação Governador Fleury, destinada a combater incêndios nos Portos de Santos e São Sebastião, ajuda nos trabalhos, bombeando água do mar para os caminhões. O trabalho de resfriamento também é feito no pátio da empresa Stolt, que fica ao lado.

A Ultracargo é uma das maiores empresas de tonéis líquidos do Brasil. No pátio de estocagem de hidrocarbonetos - produtos altamente inflamáveis -, são 50 tanques com vários tipos de combustíveis e produtos químicos. Ainda não há confirmação sobre quais produtos estão armazenados nos tanques incendiados e nem sobre a quantidade guardada em cada um deles. A assessoria de imprensa da Ultracargo informou que está elaborando uma nota com todas as informações técnicas sobre a área.

Também em nota, a Ultracargo afirma que todos os funcionários da empresa no pátio da Alemoa foram retirados. E diz ser prematuro especular sobre as causas do incêndio. Embora os bombeiros tenham informado que o fogo está fora do controle, a companhia diz que o incêndio está contido dentro da área da empresa e atinge quatro tanques.

Foi a própria Ultracargo quem acionou o plano de auxílio mútuo das indústrias de Cubatão, também na Baixada Santista. Logo após o alerta, um caminhão-tanque foi enviado pela Refinaria de Cubatão, contendo seis mil litros de líquido gerador de espuma, quatro técnicos em combate a produtos químicos foram para o local e outras indústrias enviaram equipes próprias.

O trânsito permanece bloqueado em vários pontos da região. De acordo com a concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o acesso ao Porto de Santos pelo Viaduto da Alemoa, no km 64 da Via Anchieta, está bloqueado. E também está fechada a Avenida Augusto Barata, chamada de Reta da Alemoa. Há congestionamento na rodovia do km 62 ao 65, em direção ao litoral.