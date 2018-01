Incêndio de grandes proporções atinge empresa de plásticos em Sumaré

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros trabalha desde em torno das 3 horas da manhã desta sexta-feira, 6, tentando combater um incêndio de grandes proporções em uma empresa de logística e armazenamento de plásticos no município de Sumaré, no interior de São Paulo. Um estoque de polietileno, material altamente inflamável usado na fabricação de plástico, fez as chamas se alastrarem rapidamente e dificulta a operação. Não há registro de feridos.

Um dos galpões da Apoio Logística e Serviços já estava totalmente destruído no início da manhã e os bombeiros concentravam os trabalhos em um segundo depósito. No local, são ouvidas explosões possivelmente provocadas pelo óleo combustível de empilhadeiras.

Prédios vizinhos também são resfriados pelas equipes para evitar que o fogo se propague. Bombeiros de Campinas, Limeira, Americana e Piracicaba foram mobilizados para apoiar a corporação local.

A combustão do material produz chamas altas e grande quantidade de fumaça, que se espalha por bairros vizinhos e pode ser vista da Rodovia Anhanguera. A empresa fica na Avenida Fuad Assef Maluf, na região do Residencial Portal Bordon, próximo à estrada.