Incêndio de 23 anos atrás deixou 1 morto Já não havia mais ninguém nas duas torres onde funcionavam os principais escritórios da sede da Cesp desde 1967. Eram 19h30 e os 1.800 funcionários já tinham ido embora. Mas na noite de 21 de maio de 1987, o movimento era intenso no térreo, no Shopping Center 3. Houve um grande tumulto em toda a região. Na época, falava-se que o incêndio teria sido criminoso. O vigia Wagner Pettinari não conseguiu escapar do incêndio e morreu.